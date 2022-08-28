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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:32

Cehennem filmi uyarlama mı? Cehennem konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cehennem filmi 28 Ağustos Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Başrolünde Tom Hanks’in yer aldığı film 2016 yılı yapımıdır. Melekler ve Şeytanlar filminin devamı niteliğinde olan filmin yönetmenliğini Ron Howard yapmaktadır. David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem filmi oyuncuları kimler?

Cehennem filmi uyarlama mı? Cehennem konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cehennem filmi sinemaseverlerle Kanal D ekranlarında buluşacak. İtalya'da bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamayınca olanlar olacak ve hikaye burada başlayacak. Gizem ve aksiyon dolu Cehennem filmi uyarlama mı? Cehennem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Inferno

Yönetmen : Ron Howard

Yapım Yılı : 2016 – ABD, Japonya, Macaristan, Türkiye

Türü : Gerilim, gizem, macera

Oyuncular : Tom Hanks, Ben Foster, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen

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Cehennem filmi uyarlama mı? Cehennem konusu nedir, oyuncuları kimler?
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