Cehennem Necati kimdir, ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı, son durum ne? Necati Coşkun Arabacı havalimanında gözaltına alındı!

Gençleri motosiklet alarak çeteye bağlayan Cehennem Melekleri çetesi ve öne çıkan isimleri ev partileri ve uyuşturucu faaliyetleri düzenleyerek lüks yaşamla gençlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Özellikle turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiği yönetimi üzerinde etkili olan çetenin çok sayıda üyesi olduğu ve bu üyelerin haraç, gasp, cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı işlerle uğraştığı Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) raporunda yer alıyor.