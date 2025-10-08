Cehennem Necati kimdir, ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı, son durum ne? Necati Coşkun Arabacı havalimanında gözaltına alındı!

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Yağma" suçuyla Sırbistan dönüşünde İzmir'de gözlaltına alınan Necati Coşkun Arabacı, çete üyelerinin ismini kullanarak mekanlardan haraç alması üzerine yakalandı. Çete liderinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İşte, "Cehennem Necati kimdir" sorusunun yanıtı!
Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi yazlık yerlerdeki eğlence mekanlarında Necati Arabacı'nın ismini kullanarak haraç almaya başladığı öğrenildi. Mekanlardan artan şikayetler nedeniyle Cehennem Necati ismiyle bilinen çete lideri gözaltına alındı.
Aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. 53 yaşındaki Necati Çoşkun Arabacı 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı.
Motosikletli çete Cehennem Melekleri çetesinin önemli isimlerinden biri haline gelen Arabacı, 2002'de Almanya'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı.
İki yıl süren yargılama sonunda suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Arabacı'nın, cezaevindeyken kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi. 2007'de cezasının bir kısmını çektikten sonra, bir daha Almanya'ya dönememe şartıyla sınır dışı edilen Arabacı, Türkiye'ye gönderildi.
Daha önce Sarallar suç örgütüyle de ismi anılan Cehennem Necati, Almanya'nın geçen ağustosta Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda, bir ay önce Slovakya'da gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.
Gençleri motosiklet alarak çeteye bağlayan Cehennem Melekleri çetesi ve öne çıkan isimleri ev partileri ve uyuşturucu faaliyetleri düzenleyerek lüks yaşamla gençlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.
Özellikle turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiği yönetimi üzerinde etkili olan çetenin çok sayıda üyesi olduğu ve bu üyelerin haraç, gasp, cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı işlerle uğraştığı Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) raporunda yer alıyor.