Cehennemağzı Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Cehennemağzı Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Cehennemağzı Mağarası aslında kendi içinde üç adet mağara bulundurur ve bu mağaraların hepsi de birbirini tamamlayıcı özelliktedir. Cehennemağzı mağaraları eşsiz bir doğal yapıya sahip olup tarih içerisindeki kullanım amaçları dolayısıyla da oldukça etkileyici bir kültür- turizm alanıdır. Ayrıca Cehennemağzı Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, müzekart geçiyor mu gibi konular da ziyaretten önce bilinmesi gerekenler arasındadır.

Cehennemağzı Mağarası Nerede?

Cehennemağzı Mağarası Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde bulunan tarihi bir mağaradır. Türkiye'nin kültür turizmi için en önemli mağaralardan sayılabilecek olan Cehennemağzı Mağaraları 3 adet mağaradan oluşmaktadır.

Kilise Mağarası: Kilise Mağarası doğal bir mağaradır ve kısmen kayaların yontulması neticesinde düzleşmiştir. Roma ve Bizans zamanlarında ibadet etmek için kilise olarak kullanılan mağaranın tabanında geometrik ve bitkisel desene sahip bir mozaik yer alır. Mağaranın içinde Roma ve Bizans dönemine ait pek çok bulgu yer alır. Cehennemağzı (Koca Yusuf) Mağarası: Mitolojik öneme sahip bir mağaradır. Efsaneye göre M.Ö 1200'lü yıllarda Efsanevi Argonot Seferi esnasında buraya gelen Herakles, Kral Eurystneus tarafından kendisine verilen görevi bu mağarada tamamlamıştır. Heracles buradan Hades'in ülkesine gitmiş ve Hades'in 3 başlı köpeği olan meşhur yaratık Kerberos'u mağlup etmiştir. Ayazma Mağarası: Ayazma Mağarası büyük ve doğal bir yapıya sahiptir. Mağaranın batısında kocaman bir gölet yer alır ve Roma – Bizans dönemlerinde bu mağaranın suyu kutsal sayılmıştır. Ayazma adı da bu kutsallıktan gelmektedir. Uzmanların tahminine göre burada Eski ve Orta Çağ'da dinsel törenler yapılmaktaydı.

Cehennemağzı Mağarasına Nasıl Gidilir?

Cehennemağzı Mağarası Zonguldak il merkezine 50 kilometre kadar mesafede yer almaktadır. Son derece popüler bir kültürel alan olan Cehennemağzı mağarasına ulaşım son derece kolaydır. E-5 Karayoluna 70km mesafede bulunan mağaraya özel araç ile çok rahat bir şekilde ulaşılabilir.

Aynı zamanda Ereğli otogarından mağaraya yaya gelinebilir. Otogardan 2,5 km uzaklıkta olan mağaraya taksi ile gelmek de mümkündür.

Cehennemağzı Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Cehennemağzı Mağarası 2023 güncel fiyatlarına göre 60 liradır. Pazartesi günü hariç her gün mağaraya sabah 8.30 ile akşam 18.30 arasında ziyaret gerçekleştirilebilir.

Mağaraya giriş için gişeler 18.30'da kapanmakta olup mağaranın kapanış saati ise 19.00 olarak belirlenmiştir.

Cehennemağzı Mağarasında Müzekart Geçiyor Mu?

Karadeniz'de yer alan ve ülkenin kültür turizmi için en önemli ziyaret alanlarından biri olan Cehennemağzı Mağarası'na girmek için vatandaşlar Müzekartlarını kullanabilirler.