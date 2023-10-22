Cehennemağzı Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Cehennemağzı Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Cehennemağzı Mağarası aslında kendi içinde üç adet mağara bulundurur ve bu mağaraların hepsi de birbirini tamamlayıcı özelliktedir. Cehennemağzı mağaraları eşsiz bir doğal yapıya sahip olup tarih içerisindeki kullanım amaçları dolayısıyla da oldukça etkileyici bir kültür- turizm alanıdır. Ayrıca Cehennemağzı Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, müzekart geçiyor mu gibi konular da ziyaretten önce bilinmesi gerekenler arasındadır.
Cehennemağzı Mağarası Zonguldak ilinin Ereğli ilçesinde bulunan tarihi bir mağaradır. Türkiye'nin kültür turizmi için en önemli mağaralardan sayılabilecek olan Cehennemağzı Mağaraları 3 adet mağaradan oluşmaktadır.
Cehennemağzı Mağarası Zonguldak il merkezine 50 kilometre kadar mesafede yer almaktadır. Son derece popüler bir kültürel alan olan Cehennemağzı mağarasına ulaşım son derece kolaydır. E-5 Karayoluna 70km mesafede bulunan mağaraya özel araç ile çok rahat bir şekilde ulaşılabilir.
Aynı zamanda Ereğli otogarından mağaraya yaya gelinebilir. Otogardan 2,5 km uzaklıkta olan mağaraya taksi ile gelmek de mümkündür.
Cehennemağzı Mağarası 2023 güncel fiyatlarına göre 60 liradır. Pazartesi günü hariç her gün mağaraya sabah 8.30 ile akşam 18.30 arasında ziyaret gerçekleştirilebilir.
Mağaraya giriş için gişeler 18.30'da kapanmakta olup mağaranın kapanış saati ise 19.00 olarak belirlenmiştir.
Karadeniz'de yer alan ve ülkenin kültür turizmi için en önemli ziyaret alanlarından biri olan Cehennemağzı Mağarası'na girmek için vatandaşlar Müzekartlarını kullanabilirler.