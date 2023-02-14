Haberler Yaşam Haberleri ‘Cehennemden çıktık’
Giriş Tarihi: 15.2.2023

‘Cehennemden çıktık’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Cehennemden çıktık’
Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından babası Mehmet Düdü tarafından kurtarılan Gülcan Düdü (24) kalçasındaki kırık nedeniyle ambulans uçakla Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne getirilerek ameliyat edildi. Genç kadın yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Evimiz ikinci kattaydı. 5 kardeşim, anne ve babam hepimiz dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Merdivenimiz yıkılmıştı. Ben çıkarken merdiven olmadığı için düşmüşüm ancak hatırlamıyorum. Enkazdan beni babam çıkardı. Cehennemden çıktık. Hastanede kalçamda kırık olduğunu söylediler. Benimle birlikte 10 hasta ambulans uçakla Antalya'ya geldik. Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyat ettiler. Kardeşim Kader refakat ediyor. İlk kez kardeşimle Adıyaman dışına çıktık."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Okullar ne zamana kadar tatil?
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım
Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıl?
MHP lideri Devlet Bahçeli: Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Cehennemden çıktık’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA