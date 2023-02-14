Adıyaman'da yıkılan evlerinin enkazından babası Mehmet Düdü tarafından kurtarılan Gülcan Düdü (24) kalçasındaki kırık nedeniyle ambulans uçakla Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne getirilerek ameliyat edildi. Genç kadın yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Evimiz ikinci kattaydı. 5 kardeşim, anne ve babam hepimiz dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Merdivenimiz yıkılmıştı. Ben çıkarken merdiven olmadığı için düşmüşüm ancak hatırlamıyorum. Enkazdan beni babam çıkardı. Cehennemden çıktık. Hastanede kalçamda kırık olduğunu söylediler. Benimle birlikte 10 hasta ambulans uçakla Antalya'ya geldik. Kepez Devlet Hastanesi'nde ameliyat ettiler. Kardeşim Kader refakat ediyor. İlk kez kardeşimle Adıyaman dışına çıktık."