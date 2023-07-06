Haberler Yaşam Haberleri Çek Cumhuriyeti uyruklu kadın Nusaybin'de müslüman oldu
Giriş Tarihi: 6.7.2023 13:57 Son Güncelleme: 6.7.2023 14:30

Çek Cumhuriyeti uyruklu kadın Nusaybin'de müslüman oldu

Mardin’in Nusaybin İlçe Müftülüğüne başvurarak ihtida etmek istediğini belirten Çekya Cumhuriyeti uyruklu Hristiyan-Katolik dinine mensup Klara Kovarıkova, İslam dinine geçerek Müslüman oldu.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Çek Cumhuriyeti uyruklu kadın Nusaybin’de müslüman oldu

İlçe Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi, İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın, Klara Kovarıkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verdi.

İlçe Müftü Vekili Yıldırım ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Klara Kovarıkova, Esma ismini alarak Müslüman oldu. Müftü Vekili Yıldırım'ın yaptığı dua ile merasim sona erdi.

Kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirten Esma (Avcı), İslam diniyle şereflendiğini dile getirdi. İhtida merasiminden sonra Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım tarafından kendisine İhtida belgesini takdim edip Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü hediye etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye gerileyecek
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
Bloklamışlar
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemalci-Ekremci kavgasında son perde
15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı
İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
İsveç’in NATO’da ne işi var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çek Cumhuriyeti uyruklu kadın Nusaybin'de müslüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA