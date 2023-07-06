Çek Cumhuriyeti uyruklu kadın Nusaybin’de müslüman oldu

İlçe Müftülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ihtida merasimi, İlçe Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım'ın, Klara Kovarıkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair aydınlatıcı bilgiler verdi.

İlçe Müftü Vekili Yıldırım ve şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Klara Kovarıkova, Esma ismini alarak Müslüman oldu. Müftü Vekili Yıldırım'ın yaptığı dua ile merasim sona erdi.

Kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirten Esma (Avcı), İslam diniyle şereflendiğini dile getirdi. İhtida merasiminden sonra Müftü Vekili Abdurrahim Yıldırım tarafından kendisine İhtida belgesini takdim edip Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü hediye etti.