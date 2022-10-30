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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Çek dolandırıcıları yakalandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çek dolandırıcıları yakalandı
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte çek üreten 2 kişi yakalandı, bin 170 sahte çek ele geçirildi. O.D. ve E.Ş. adlı kişilerin sahte çekle insanları dolandırdığını belirleyen jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çeşitli bankalara ait piyasaya sürülmeye hazır halde bin 170 adet sahte çek, 1 adet kağıt kesim makinesi, 1 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı düzeneği ele geçirildi. Sahte çek üreterek ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratan O.D. ve E.Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli E.Ş'nin 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

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Çek dolandırıcıları yakalandı
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