“Çek” vurgununa 13 ilde operasyon... Önce çaldılar, sonra dolandırdılar

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çalıntı çeklerle dolandırıcılık yapan bir çeteye İstanbul merkezli operasyon yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 59 şüphelinin yakalanması için 13 ayrı ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İddialara göre çete üyeleri; evlerden, araçlardan ve iş yerlerinden çaldıkları çekleri; kurdukları bazı "Paravan" firmalar üzerinden "Ciro" etti. Sahte çekler de hazırladıkları tespit edilen çete üyeleri bazı çeklerin tahsilatlarını gerçekleştirdi. Yüklü miktarda alışverişler yapan çete, hem çekleri çalınan hem de dolandırılan mağdurların şikayetleriyle çökertildi.

Gözaltına alınan çok sayıda şüphelinin üzerinden ve araçlarından toplamda 143 adet olmak üzere beş milyon liralık çalıntı ve sahte çekler, 370 bin lira değerinde sahte döviz, iki sahte kimlik ve bir sahte ehliyet ele geçirildi.