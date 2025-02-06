“Çekdar” suç örgütü çökertildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Aralık 2024, 25 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihlerinde Sancaktepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Serhat Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis ekipleri, inceledikleri şüphelinin telefonunda 2 erkek ve 1 kadına işkence yapılan anların görüntüleri bulundu. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö.'ye eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. İş yerinin kurşunlanması üzerine başlayan soruşturma genişletilerek, kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüphelilerin, liderliğini İnterpol tarafından aranan Ö.B.K.'nin yaptığı Çekdar suç örgütü adı altında hareket ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. isimli 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Başsavcılığın sevk yazısında, müştekilerin "Çekdar" suç örgütü üyelerince darbedildikleri ve cam parçalarıyla vücutlarına açılan yaralara kolonya döküldüğü belirtilerek, tüm şüphelilerin yaklaşık 6 saat boyunca müştekilere karşı sistemli biçimde eziyet ve işkencede bulundukları kaydedildi.