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Giriş Tarihi: 9.1.2024 13:10 Son Güncelleme: 9.1.2024 13:18

Çekici dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te yol kontrolünde durdurulan bir tırın çekici dorsesine gizlenmiş 24 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Çekici dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri Tatvan ilçesi girişince bir otomobil ve arkasından gelen Tırı durdurdu. Yapılan kontrollerde çekici aracın dorse kısmında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Çekici dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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