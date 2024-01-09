Çekici dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri Tatvan ilçesi girişince bir otomobil ve arkasından gelen Tırı durdurdu. Yapılan kontrollerde çekici aracın dorse kısmında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatını organize ettiği belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 4 kişiden 3'ü tutuklandı.