Çekici faciasında ölenler yan yana defnedildiler... 10 gün önce baba olmuştu

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Cengiz Çaça ile 44 yaşındaki Ahmet Baştaş, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü öğrencisi kızı Melek Baştaş ve 27 yaşındaki Doğan Bahadur'un hayatını kaybettiğini belirledi.