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Giriş Tarihi: 21.1.2023 14:59 Son Güncelleme: 21.1.2023 15:55

Çekici faciasında ölenler yan yana defnedildiler... 10 gün önce baba olmuştu

Şanlıurfa'da sürücüsünün otoyoldaki taralı alandan geçmeye çalıştığı kurtarıcıya çarpan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri, Mardin'de ağıt ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölen Cengiz Çaça’nın 10 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Çekici faciasında ölenler yan yana defnedildiler... 10 gün önce baba olmuştu

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu gişeleri 25'inci kilometredeki çıkışta dün gece meydana gelen olayda, Gaziantep'ten Mardin'e giden 29 yaşındaki Cengiz Çaça'nın kullandığı otomobil, bariyerlerden açılan taralı alandan geçmeye çalışan Muzaffer U. yönetimindeki kurtarıcıya arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Cengiz Çaça ile 44 yaşındaki Ahmet Baştaş, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü öğrencisi kızı Melek Baştaş ve 27 yaşındaki Doğan Bahadur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Mardin'e getirildi. Cenazeler, Artuklu ilçesindeki Kamor Halk Mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından Kürtçe-Türkçe ağıt ve gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

Cengiz Çaça'nın 10 günlük bir bebeği olduğu öğrenildi. Muzaffer U.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çekici faciasında ölenler yan yana defnedildiler... 10 gün önce baba olmuştu
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