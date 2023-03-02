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Giriş Tarihi: 2.3.2023 05:46

Çekici ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Eren Alpay, hayatını kaybetti. Çekici sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

DHA
Çekici ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı ile Ege Bagatur Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet Eren Alpay yönetimindeki motosiklet, Mehmet D. idaresindeki çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ve sevk edildi.

Sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Mehmet Eren Alpay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Alpay'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekici sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Çekici ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
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