Çekici şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Sıvacı Köyü'nde 18 yaşındaki Emirhan Çoban'ın kullandığı çekici şarampole devrildi. Kazada Emirhan Çoban ile yanında bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otomobil çarpıştı. Feci kazada 21 yaşındaki Zeynep Gökçelik hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı.Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada M.E. idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil, motosiklet sürücüsü Mustafa Şimşek'e (22) çarptı. Mustafa Şimşek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü Şaban Karip hayatını kaybetti.