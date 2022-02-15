Çekiciden düşerek hayatını kaybeden Leyla Teyze’nin davasında karar çıktı

İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bir çekici ekibi aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı fark etmeyerek aracı o halde çekiciye yüklemeye çalışmıştı. Otomobil havaya kaldırılınca, yaşlı kadın görevlileri uyarmak için kapıyı açtmış, dengesini kaybedip düşmüştü. Yaşlı kadının 3 ameliyatın ardından hayatını kaybettiği belirlenirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Celal Keser hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SANIK TRAFİK POLİSİ HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya trafik polisi olan sanık Yusuf Karaköse katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

HER ZAMANKİ İŞİNİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Savunmasını yapan sanık Yusuf Karaköse, 'Olay günü diğer sanıkla birlikte görevimizi yapıyorduk. 2 şeritli yolda aracın park edildiği gördük. Araç terk edilmişti. Aracı kaldırmaya başladık, sonrasında vatandaşlar teyzenin düştüğünü söyledi. Panikleyerek aracın kapısını açtığını düşündük' şeklinde konuştu. Mahkeme hakiminin görüntü çözümleme tutanağı ve emniyet ifadesini sorması üzerine sanık ise sanık, 'Olayın sıcaklığıyla doğru bir ifade veremedim. Çekiciyle olay yerine geldiğimde araçtan inmedim fakat araca baktım ve terk edilmiş halde duruyordu' dedi.

'OLAY MAKTULÜN PANİĞİNDEN KAYNAKLIDIR'

Sanık avukatı beyanında, 'Aracın arkası karanlık bir cam filmle çevrilidir. Dörtlüler de yanmadan park edildiği için maktulün görülme ihtimali yoktur. Müvekkilin bu olayda bir suçu yoktur. Maktulün panikle kendisini atmasından kaynaklı gelişen bir olaydır' ifadelerini kullanarak müvekkilinin beraatini talep etti.

'ANNEM BU KAZADAN ÖTÜRÜ YAPILAN AMELİYATLAR SONUCU ÖLDÜ'

Müşteki Çiğdem Cingi duruşmadaki beyanında, Adli Tıp Kurumu raporunun tekrarlanmasını istediğini belirterek 'Annemin olaydan önce başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Bu durumdan ötürü geçirdiği ameliyatlar sonucu vefat etti. Şikayetçiyim' dedi. Müşteki avukatı ise beyanında 'Sanığın beyanları çelişkilerle doludur. Sanığın araçtan inmeden aracın içini görmesi imkansızdır. Sanığın tam kusurlu sayılması gerekmektedir. Maktul, ağır kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Sanıklar cezalandırılsın' ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINDA 1 BUÇUK YILA KADAR HAPİSLERİ İSTEDİ

Duruşmada verilen savcılık mütalaasında maktulün ölümünün Adli Tıp raporuna göre kanser ve kronik kalp yetmezliğinden olduğunu, sanıkların suç tarihi olan 13 Ocak 2020 günü kontrollerinde çekici aracıyla işleri başında bulunduğu sırada maktulün içinde bulunduğu aracı yasak yere park etme nedeniyle içerisinde bir şahıs bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çekmeye başladıkları, bunun neticesinde maktulün hayati tehlike oluşturmayacak, BTM ile giderilemez ve 5. ağır derecede kırık oluşacak şekilde yaralandığı, olay tanıkları, kamera kayıtları, ATK raporu ve tüm deliller kapsamında her 2 sanığın bilirkişi raporuna göre kusurlu oldukları ve bu hareketle taksirle yaralanmaya neden oldukları sabit olduğundan 2 sanığın da eylemlerinden dolayı 1 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

SANIK AVUKATLARINDAN MÜTALAAYA TEPKİ

Söz alan sanık Yusuf Karaköse, 'Bizim kanunda araçtan inmemizi gerektiren bir ibare yok. Bu bize bağlı bir durumdur. Her zaman yaptığımız işi yaptık. İfadelerimde de bir çelişki yoktur. Beraatimi talep ediyorum' dedi. Sanık avukatları mütalaaya katılmadıklarını beyan ederken müşteki avukatı ise Adli Tıp Kurumu raporunun yenilenmesi istedi.

SANIKLARA ADLİ PARA CEZASI KESİLDİ

Mahkeme duruşma sonu sanık Celal Keser'in 5 bin 240 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanık Yusuf Karaköse'nin de 7 bin 860 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.