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Giriş Tarihi: 27.6.2024 15:28

Çekicinin kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo uyuşturucu çıktı

İzmir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda durdurulan çekicinin kasasındaki gizli bölmede narkotik köpeğiyle yapılan aramada 19 kilo 315 gram skunk buldu. 3 şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çekicinin kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, Buca ilçesinde durdurulan oto çekici de özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada aracın kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo 315 gram skunk çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Çekicinin kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo uyuşturucu çıktı
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