Çekicinin kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, Buca ilçesinde durdurulan oto çekici de özel eğitimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada aracın kasasındaki gizli bölmeden 19 kilo 315 gram skunk çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.