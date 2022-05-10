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Giriş Tarihi: 10.5.2022 12:58

Çekicinin üstündeki otomobilde seyrettiler

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Çekicinin üstündeki otomobilde seyrettiler

İstanbul Arnavutköy'de oto kurtarıcısıyla çektirdiği otomobil üzerinde hareket edip son ses müzik dinleyen kalabalık gruptan bir kişiye cezai işlem uygulandı. Oto kurtarıcısının şoförü Hasbi D.'ye toplam 3 bin 731 lira cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy ilçesi Osmangazi Caddesi üzerinde çekici aracın kasa kısmında yolcu taşıyarak ve bu araçla yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanan sürücü ve beraberindeki grubun görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Kısa sürede bir çok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, oto kurtarıcısının kimliğini tespit etti.

Hasbi D. olduğu anlaşılan oto kurtarıcısının şoförüne, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 196 lira, "Kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesli müzik dinlemek" suçundan 196 lira ve "Yük veya araç üzerinde yolcu taşımak" suçundan 3 bin 339 lira olmak üzere, toplamda 3 bin 731 lira idari para cezası uygulandı.

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Çekicinin üstündeki otomobilde seyrettiler
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