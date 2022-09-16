Çekiciyle uyuşturucu sevkiyatına polis engeli! 5 kg uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri M.U., Ç.N.K. ve B.D adlı uyuşturucu tacirlerinin batı illerinden Kayseri7ye yüksek miktarda uyuşturucu getireceğini belirledi. Şüphelilerin kullandığı otomobili takibe alan narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek ve denetime takılmamak için otomobili çekiciye yüklediğini tespit etti.