Çekiçle babasını öldürdü annesini yaraladı

RUSYA'DAN Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Dmıtry Stepanov (30), tartıştığı babası Pavel Stepanov (62) ve annesi Tatıana Stepanov'a (64) çekiçle başlarına vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, babanın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan anne ise hastaneye kaldırıldı. Korkunç cinayetin ardından jandarma kaçan zanlı Dmitro Sitepanov 'nin yakalanması için operasyon başlattı. Güvenlik güçleri Dmıtry'nin çekiç ile ilçede başka bir cinayet işleme ihtimaline karşı da alarma geçti.