Çekiçli cinayet ‘ilan’dan gelmiş... Bakıcı cinayetine canavarca his tespiti

Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede, "Olay günü bizimle yemek istemediğini söyledi. 'Eğer yemek istemiyorsan burada çalışmazsın, çekip gidersin' dedim. Eline bıçak alıp beni öldüreceği söyledi ve karnıma dayadı. Cinnet anında ayakkabılıkta bulunan çekici vurdum" dediği belirtildi. Cinayet anına şahit olan Nursel Bircan'ın oğlu ise annesinin elinde bıçak olmadığını söyleyerek şüphelinin ifadesindeki çelişkiyi ortaya koydu.