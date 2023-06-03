Çekiçli cinayet ‘ilan’dan gelmiş... Bakıcı cinayetine canavarca his tespiti

Kan donduran olay geçen yıl ekim ayında İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut'un (56), alzheimer hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'nın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, saldırgan tutuklandı.
İLANDAN KATİLİYLE TANIŞMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çekiçli cinayete ilişkin soruşturmayı tamamladı. Annesinin hastalığı sebebiyle bakımı için şüpheli Kamil Hakan Karabulut'un internet sitesinde ilan verdiği anlatıldı. İlandan katiliyle tanışan Nursel Bircan'ın 10 yaşındaki oğluyla birlikte Karabulut'un evinde yatılı olarak kalmaya başladığı aktarıldı.
Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede, "Olay günü bizimle yemek istemediğini söyledi. 'Eğer yemek istemiyorsan burada çalışmazsın, çekip gidersin' dedim. Eline bıçak alıp beni öldüreceği söyledi ve karnıma dayadı. Cinnet anında ayakkabılıkta bulunan çekici vurdum" dediği belirtildi. Cinayet anına şahit olan Nursel Bircan'ın oğlu ise annesinin elinde bıçak olmadığını söyleyerek şüphelinin ifadesindeki çelişkiyi ortaya koydu.
"DARPTAN KURTULMA İMKANI VARKEN ÇEKİÇLE YARALAMASI BEKLENEMEZ"
Çekiç ile talihsiz kadının kafasına defalarca vurulduğunu hatta kafasının parçalandığını vurgulayan savcılık, "Şüpheli, maktulün kendisine bıçakla hamle yaptığını söyleyerek suçtan kurtulmaya çalıştı.
İddia ettiği darp eyleminden kurtulma imkanı varken, orantılı olmayacak şekilde çekiçle defalarca yaralaması hayatın olağan akışına aykırı. Canavarca hisle yaptı" dedi. Şüpheli savunmasına itibar edilmediğini belirten savcılık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.