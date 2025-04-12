Çekiçli katilin sinsi planı kan dondurdu

İstanbul Esenyurt'ta "İntihara kalktım, boynumdan bıçaklandım, annem içeride yatıyor" ihbarına giden polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. İçeri giren ekipler, mutfakta başından çekiçle vurularak öldürülmüş anne Sevda Gül'ü buldu. Boğazından yaralanmış Melisa Nur G. ise hastaneye yaralı olarak sevk edildi. Olayla ilgili genç kızın annesini öldürüp kendisini bıçakladıktan sonra polisi arattırıp suçu üstlenmesini isteyen saplantılı sevgili Hasan E. gözaltına alındı.

YALAN İHBAR YAPTIRDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi. İddiaya göre evde anne Sevda Gül vardı. İkili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Hasan E., Sevda Gül'ü eline aldığı çekiçle vurarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Melisa Nur G.'nin ağzını tutup boynuna bıçak dayayan Hasan E., genç kıza, "Hemen polisi ara, intihara kalktım de" diyerek ihbarda bulunmasını söyledi. Korkuyla polisi arayan genç kız ne yapacağını bilemedi. O sırada şüpheli evden kaçarak uzaklaştı.

DEHŞETE DÜŞÜREN DETAYLAR

Melisa Nur G. ile gerçekleştirilen görüşmede, "işten eve geldiğini, kapı zilini çaldığını, kapının içeriden açıldığını, ikamete girdiğinde eski sevgilisi olan Hasan E.'nin odadan bir anda çıkarak boğazına bıçak dayayıp ses çıkarmamasını istediğini, annesini mutfakta kanlar içinde yattığını gördüğünü, annesinin telefonundan polisi arayıp intihar süsü vererek ihbarda bulunmasını istediğini, sonra şahsın ikametten kaçtığını" beyan etti.

ÇEKİÇ BULUNDU

Polis ekiplerince evin kapısını gösterir kamera kayıtları incelendiğinde, şüphelinin saat 19.45 sıralarında ikametten çıkarak kaçtığı görüldü. Şüpheli şahıs, Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Süzer Bulvarı Liman Caddesi kesişiminde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin, çöp konteynerine attığını söylediği suç aleti çekiç kanlı şekilde bulundu.