Haberler Yaşam Haberleri Çekiçli magandanın cezası belli oldu! Korna çaldı diye saldırmıştı...
Giriş Tarihi: 10.5.2022 16:13 Son Güncelleme: 10.5.2022 16:33

Çekiçli magandanın cezası belli oldu! Korna çaldı diye saldırmıştı...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Çekiçli magandanın cezası belli oldu! Korna çaldı diye saldırmıştı...

Ankara’da kendisini kırmızı ışıkta geçtiği için korna ile uyaran sürücüye aracından aldığı çekiç ile saldırıp içtiği sigarayı da mağdurun üzerine fırlatan sanık Özgür Ö. hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezanın ardından sanığı tahliye etti.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde yaşanan olayda kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 4 yıldan 14 yıla, 'Silahlı tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla, 'Ulaşım aracının alıkonulması' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıldan 6 yıla ve 'Yaralamaya teşebbüs' suçundan 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ÇEKİÇ İLE SALDIRDI TAHLİYE EDİLDİ

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Özgür Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan sanık, amacının aracın önünü kesmek olmadığını, kendisine küfür edildiğini duyunca sinirlerine hakim olamadığını ve pişman olduğunu ifade etti. Sanık ve sanık avukatını dinleyen mahkeme, Özgür Ö. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl ve 'Ulaşım araçlarının alıkoyulması' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplamda 11 yıl 6 ay hapis cezasına hükmederken sanığın da tahlisine karar verdi.

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Çekiçli magandanın cezası belli oldu! Korna çaldı diye saldırmıştı...
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