Yer Antalya: Çekiçli vahşette anne de öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde anne ve babasıyla tatil yaptığı sırada Rus genci Dmıtry Stepanov (30), çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov'un (62) ölümünün ardından komada olan annesi Tatıana Stepanov'da (64)'un hayatını kaybetti. Korkunç cinayetin ardından kayıplara karışan Rus genci her yerde aranıyor. Olay, Çolaklı Turizm Bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana geldi. 5 yıldızlı otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov isimli Rus vatandaşının çekiçle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

JANDARMAYA BİLGİ VERİLDİ

Sağlık ekipleri durumu jandamaya bildirdi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen oğulları olan Dmıtry Stepanov'un çekiçle başlarına vurmak suretiyle babasını öldürdüğü annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

ANNEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan anne Tatıana Stepanov'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayallerindeki tatili geçirmek için gelen karı kocanın cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvelik cinayetin ardından kaçan cinayet zanlısı oğul Dmitro Sitepanov 'nin yakalanması için başlattığı operasyon ise devam ediyor. Dmitro'nnu çekiç ile ilçede başka bir cinayet işlememesi için bütün güvenlik güçleri uyarıldı.