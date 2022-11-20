Haberler Yaşam Haberleri Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 21:25 Son Güncelleme: 20.11.2022 21:25

Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 20 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun  kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun  kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Çekimleri 46 hafta süren ve En uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (20 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (20 KASIM 2022)

ATV ile 20 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

A- Kış Uykusu
B- Ucuz Roman
C- Gözleri Tamamen Kapalı (CEVAP)
D- Ağır Roman


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA