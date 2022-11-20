Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (20 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 20 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
A- Kış Uykusu
B- Ucuz Roman
C- Gözleri Tamamen Kapalı (CEVAP)
D- Ağır Roman