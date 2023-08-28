Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer? Çekişmeli Boşanmada Kaç Duruşma Olur ve Kaç Yıl Sürer?

Boşanma, tüm dünya toplumlarında sosyal yaşamın bir gerçeğidir. Eşler boşanmak istediklerinde aile mahkemelerine yazılı olarak başvururlar. Dava dilekçesinde boşanma davasının anlaşmalı ya da çelişkili olup olmadığı belirtilir. Çelişkili davalar adından da anlaşılacağı üzere tarafların anlaşıp karara bağlayamadığı hususları içerir. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer, kaç duruşma olur ve kaç yıl sürer sorularına cevap bulunması, bilgilenme açısından önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çelişkili boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma için anlaştıkları, aralarında çatışma doğuracak hiçbir hususun olmadığı boşanma davalarıdır. Bu anlaşma yazılı hale getirilir ve boşanma dava dilekçesine de eklenir. Anlaşmanın mahkeme huzurunda teyit edilmesi sonunda boşanma gerçekleşir.

Bazı boşanma davaları çelişkilidir. Çelişkili boşanma davalarında tarafların arasında anlaşılamayan hususlar vardır. Bu çelişkilerin aile mahkemesinde karara bağlanması gerekir. Söz konusu boşanma davalarının sonuçlanma süresi de anlaşmalı davalardan daha uzundur.

Çekişmeli Boşanmada Kaç Duruşma Olur ve Kaç Yıl Sürer?

Boşanacak çiftlerin her konuda ayrılması gerekir. Yani tarafların mal varlıkları, çocukların velayeti gibi durumlar, boşanma sonunda netlik kazanmalıdır. Çelişkili davalarda tarafların anlaşamadığı bir kısım hususlar vardır. Bu çelişkilerin karara bağlanması mahkemenin takdirine bağlıdır. Çelişkili boşanma davaları 3-5 yıl sürebilir. Davanın süresi tarafların arasındaki çelişkinin büyüklüğüne bağlıdır.