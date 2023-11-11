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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı

Stilist Esra Emanet, dolabında sakladığı birikimlerinin eksildiğini fark etti. Emanet, odasına yerleştirdiği kamerada hırsızın ev arkadaşı olduğunu gördü

ARZU KAYA ARZU KAYA
Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı
İstanbul'da haftanın belirli günleri beraber kaldığı ev arkadaşı hırsız çıkan stilist Esra Emanet savcılığın yolunu tuttu. Emanet, yıllardır çalışarak yaptığı birikimin günden güne erimesi sonucu şüphelenip yatak odasına kamera koyunca hırsızın kimliği de deşifre oldu.

KAMERAYA YAKALANDI
Aylar içinde yaklaşık 100 bin lira ve 100 doları eksilen stilist, kamera kaydını inceleyince şoke oldu. Hırsız, liseden beri arkadaşı olan ve 2 yıldır kendisiyle aynı işyerinde çalışan arkadaşı Zuhal Y. çıktı.



"YAKINIMSIN DİYE ALDIM" İTİRAFI
"Şu an konuştuklarımızı kaydediyorum. Evimdeki paraları neden aldın, kameradan tespit ettim" diye soran Esra Emanet'e, Zuhal Y.'nin yanıtı, "Seni yakınım olarak gördüğüm için aldım, ihtiyacım vardı" oldu. Emanet, arkadaşından şikâyetçi oldu.
Zuhal Y. ifadesinde "Marketten alışveriş yapacağımız zaman dolaptan para almamı söylerdi. Alıp kendisine verirdim. Yüksek miktarda para olmazdı. Bana tuzak kurdu" dedi.
Savcılık ise Zuhal Y.'nin, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsini istedi. Belirli günlerde arkadaşında kaldığını söyleyen Zuhal Y. ses ve kamera kaydına rağmen iddiaları kabul etmedi.

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Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı
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