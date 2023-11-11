Çekmece hırsızı ev arkadaşı çıktı

İstanbul'da haftanın belirli günleri beraber kaldığı ev arkadaşı hırsız çıkan stilist Esra Emanet savcılığın yolunu tuttu. Emanet, yıllardır çalışarak yaptığı birikimin günden güne erimesi sonucu şüphelenip yatak odasına kamera koyunca hırsızın kimliği de deşifre oldu.Aylar içinde yaklaşık 100 bin lira ve 100 doları eksilen stilist, kamera kaydını inceleyince şoke oldu. Hırsız, liseden beri arkadaşı olan ve 2 yıldır kendisiyle aynı işyerinde çalışan arkadaşı Zuhal Y. çıktı."Şu an konuştuklarımızı kaydediyorum. Evimdeki paraları neden aldın, kameradan tespit ettim" diye soran Esra Emanet'e, Zuhal Y.'nin yanıtı, "Seni yakınım olarak gördüğüm için aldım, ihtiyacım vardı" oldu. Emanet, arkadaşından şikâyetçi oldu.Zuhal Y. ifadesinde "Marketten alışveriş yapacağımız zaman dolaptan para almamı söylerdi. Alıp kendisine verirdim. Yüksek miktarda para olmazdı. Bana tuzak kurdu" dedi.Savcılık ise Zuhal Y.'nin, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediğini belirterek 10 yıla kadar hapsini istedi. Belirli günlerde arkadaşında kaldığını söyleyen Zuhal Y. ses ve kamera kaydına rağmen iddiaları kabul etmedi.