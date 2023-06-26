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Giriş Tarihi: 26.6.2023 18:14 Son Güncelleme: 26.6.2023 18:20

Çekmeköy’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde 5 katlı binanın bodrum katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 35 yaşındaki Muzaffer Güney yaralandı. Patlamanın şiddetiyle binanın duvarları yıkıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çekmeköy’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Olay, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. 35 yaşındaki Muzaffer Güney'in yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple doğalgaz patlaması oldu. Patlamada Güney yüzünden ve başından yanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından daireden çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DUVARLAR YIKILDI

Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldı ve dairedeki kombi dışarıya fırladı. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri de dairede uzun süre inceleme yaptı.

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Çekmeköy’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
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