Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 29.1.2023 21:54

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

İHA
Çekmeköy’de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı.

Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Türkiye'nin karşısındaki mihraktır
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
Yeni bir lider doğuyor!..
Hayranlık böyle olmalı
CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA