Çekmeköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı!

'NABZI ATMIYORDU'



Görgü tanığı Yakup Karaman kazayı şöyle anlattı: "Şoför direksiyonda yatıyordu. Biz ona müdahale ettik ama diğer arkadaşının nabzı atmıyordu. Kapıları zorla açarak yaralıyı kendimiz çıkardık. Araçta kaza nedeniyle yangın vardı. Yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdük. Kamyona arkadan çarpmış. Bilinci açık olan yaralıya sorduk. 'Bir şey hatırlamıyorum.' dedi.





İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video