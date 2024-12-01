Haberler Yaşam Haberleri Çekmeköy’de korkunç olay: Polis memuru tartıştığı 2 kişiyi vurdu
Giriş Tarihi: 1.12.2024 21:08

Çekmeköy’de korkunç olay: Polis memuru tartıştığı 2 kişiyi vurdu

İstanbul Çekmeköy’de bir polis memuru tartışma yaşadığı kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çekmeköy’de korkunç olay: Polis memuru tartıştığı 2 kişiyi vurdu

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çekmeköy’de korkunç olay: Polis memuru tartıştığı 2 kişiyi vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA