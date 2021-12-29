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Giriş Tarihi: 29.12.2021 19:17

Çekmeköy’de kütüphanesiz mahalle kalmayacak

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Çekmeköy’de kütüphanesiz mahalle kalmayacak

Geçen aylarda 6 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanelerin açılışını yapan Çekmeköy Belediyesi, her mahalleye bir kütüphane inşa etmek üzere kolları sıvadı. Belediye son olarak 10 yeni kütüphane için çalışma başlattı.

Çekmeköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle inşa ettiği kütüphanelere yenileri eklemek için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda Ekşioğlu, Cumhuriyet, Mehmet Akif ve Merkez Mahalelerinde birçok alanda yazılmış toplam 6 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanelerin açılışı yapan Belediye 10 yeni kütüphane için de çalışmalara başladı. Çekmeköy Belediyesi ilk etapta Koçullu, Ömerli, Hüseyinli, Nişantepe, Aydınlar, Çatalmeşe, Sultançiftliği ve Kirazlıdere Mahallerin'de kütüphane inşa edilmek üzere planlanları tamamladı. 2 Kütüphane içinse yerler belirlendikten sonra duyurular yapılacak. Böylece Çekmeköy 10 yeni kütüphaneye kavuşmuş olacak.


Kütüphanelerde; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış eser yer alıyor. Bilgiye ve bilgi kaynaklarına daha kolay erişim sağlanması amacıyla kurulan kütüphanede çocuk, genç ve yetişkin kitapları ayrı ayrı sınıflandırılmış olup, toplamda 6 bin 500 kitap okuyucuların hizmetine sunulacak. Kitap okuma ve çalışma alanı olarak kullanılan bölümünde aynı anda 32 kişi misafir edilebilecek. Çalışma ve okumalarına kısa bir mola vermek isteyen misafirlere ücretsiz olarak çay ikram edilecek. Ödünç kitap hizmeti ve diğer kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden "Halk Kütüphanelerine e-Üyelik" sistemine kayıt olmalı ya da kimlik kartları ile kütüphanede bizzat müracaatta bulunmaları gerekiyor.

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Çekmeköy’de kütüphanesiz mahalle kalmayacak
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