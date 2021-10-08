Çekmeköy’de motosiklet kazasında 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çekmeköy Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Ahmet Çarpar'ın kullandığı 34 ELH 112 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir sebeple kaza yaptı.
Kazanın motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere vurarak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ahmet Çarpar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerini ve savrulan motosikletin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Çarpar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.