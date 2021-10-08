Çekmeköy’de motosiklet kazasında 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ahmet Çarpar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerini ve savrulan motosikletin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Çarpar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.