Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü

Giriş Tarihi: 22.8.2025 22:31 Son Güncelleme: 22.8.2025 23:12

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Sıcak havada meydana gelen ve 10 dönümlük alanın zarar gördüğü Orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Sıcak havanın etkili olduğu 15.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman ve alevlerin yayılması üzerine vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla orman ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ormanlık alanda başlayıp çevresine genişleyen yangına müdahalede büyük zorluk çekildi. Orman ve İtfaiye ekipleri ile birlikte havadan da Helikopterle de müdahale edilen yangın, yürütülen çalışmalar sonucu daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

