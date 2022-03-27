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Giriş Tarihi: 27.3.2022 11:10

Çekmeköy'deki cinayetin sebebi belli oldu

DHA
Çekmeköy’deki cinayetin sebebi belli oldu

Çekmeköy'de bir börekçi işleten Salih K.(37), yanında çalışan Engin Ö.'yü (35) tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Düzce'de gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Engin Ö.'nün patronunun eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı bu nedenle aralarında çıkan kavga sonucu cinayetin meydana geldiği belirlendi.

Çekmeköy, Soğukpınar Mahallesi'nde 24 Mart 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra otomobiline binerek kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K. gelini D.K.'nın Engin Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini söyledi. Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Çekmeköy'deki cinayetin sebebi belli oldu
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