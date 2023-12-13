Çekmeköy’deki yangın korkuttu! İşçilerin kaldığı konteyner kül oldu

Yangın saat 11.00 sıralarında Çamlık Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm konteynerı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan konteyneri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerin yanma anını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde işçilerin yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.