Çekmeköy’e yeni aile sağlığı merkezi

Çekmeköy Belediyesi'nin Çatalmeşe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı yeni aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende bir konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu şehre 30'un üzerinde aile sağlık merkezi kazandırdık. Hatta bazı mahallelerde ikinciye, üçüncüye ihtiyaç olması nedeniyle kirasını ödeyerek tuttuk. En yakın, en rahat ulaşabileceğiniz merkezler buralar. Bizler de belediye olarak 'bu bunun işidir şu şunun işidir' demeden sağlıkta da eğitimde de her alanda 'biz varız' dedik, imzamızı attık, atmaya devam edeceğiz" dedi. Mahalle sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen sağlık merkezinin içerisinde, doktor muayene odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izleme odası ve bekleme alanı bulunuyor.