Çekyalı kadının otel odasındaki sır ölümü...  Tatil için gelmişlerdi oğlu odasında ölü buldu

Hanka Jandova Sverakova, 16 Kasım 2023 günü Çekya'dan oğlu ile birlikte uçakla İstanbul'a tatile geldi. Havalimanından Şişli'deki bir otele geçen anne ve oğlu otelin 1533 numaralı odasına yerleşti. Otele yerleştikten sonra oğlu annesi dışarı çıkarak gezmeyi teklif etti. Ancak annesi yorgun olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmeyince oğlu yalnız olarak dışarı çıktı. Beyoğlu'nda bir süre gezen Sverakova'nın oğlu otele geri döndü. Kaldıkları odanın kapısını anahtarla açarak içeri girince annesini hareketsiz şekilde yatarken buldu. Hemen otel görevlilerini arayan Sverakova'nın oğlu yardım istedi. Otele hemen sağlık ekibi çağırıldı. Otele gelen sağlık ekibi Sverakova'nın hayatta olmadığını belirledi. Otel görevlilerinin bilgi vermesinin ardından polisler de otel odasına geldi. Otel odasında inceleme yapıldı. Skerakova'nın vücudu üzerinde ateşli silah, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

"HAREKETSİZ YATIYORDU"

Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri , Sverakova'nın oğlunun ifadesini aldı. Sverakova'nın oğlu, "Bana yorgun olduğunu söyleyince ben de tek başıma dışarı çıktım. Otel odasına döndüğümde hareketsiz şekilde buldum. Nefes almıyordu. Hemen yardım istedim" dedi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda, otel odasında yapılan incelemenin ardından Sverakova'nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sverakova'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.