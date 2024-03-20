Çelik: 31 Mart’ta demokrasi bayramını kutlayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Seçimlere az süre kaldığını ifade eden Çelik, "Başkaları sandık görünce kabus görseler de biz sandığı gördüğümüz zaman demokrasi bayramına yaklaşığımız için seviniyoruz. Önümüzde iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, inşallah hep beraber eda edeceğiz. İkincisi de 31 Mart'ta Halil Hacar'ı Yüreğir Belediye Başkanı yaparak demokrasi bayramını kutlayacağız" dedi.

Çelik, Yüreğir ilçesinde önemli işlere imza attıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki dönem inşallah Halil Nacar kardeşimizi Yüreğir Belediye Başkanı yaparak Yüreğir'e hem yürekten bir başkan kazandıracağız hem de Yüreğir doktoruna kavuşmuş olacak. Halil kardeşimizin kadınlarımız, gençlerimiz, aksakallı büyüklerimiz, çocuklarımız için projelerini gördünüz. Eğer Yüreğir'de yaşasaydım Halil Nacar gibi başkanım olsun isterdim" diye konuştu.

İlçeye yeni eserler kazandırılması için Nacar'a destek isteyen Çelik, "İnşallah göreceksiniz Halil Bey'in açıkladığı projelerin bir kısmı 6 ay, bir kısmı 1 yıl, bir kısmı da 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Bunların bitmesi için 5 yıla bile gerek kalmayacak. Herkesin daha mutlu olacağı, iyi nefes alacağı, belediye hizmetlerinin önümüzdeki dönemde yüksek memnuniyetle karşılanacağı bir Yüreğir için 'Halil Nacar' diyoruz" şeklinde konuştu.