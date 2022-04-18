Çelik bariyerlere çarpan genç motosikletçi hayatını kaybetti

Antalyalı motosikletçi gurubu üyeleri arkadaşlarını hayatına neden olan çelik bariyerlerde geçtiğimiz yıllarda 4 motosikletçinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Bu çelik bariyerler değiştirilsin. En azından tünel giriş ve çıkışları esnek bariyerler konulsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.