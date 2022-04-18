Çelik bariyerlere çarpan genç motosikletçi hayatını kaybetti

Arkadaşları ile Kemer turuna çıkan Mehmet Çiftçibaşı ikindi vakti Antalya'ya dönüşe geçti. Kemer 1'inci Tünellere girmeden önce motosikletinin ayaklığı açıldı. Ayağı kapatmak istedi. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarlarındaki çelik bariyerlere vurdu.
ÇELİK BARİYERLERE ÇARPTI
Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Mehmet Çiftçibaşı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosikletçinin ölümü yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Antalyalı motosikletçi gurubu üyeleri arkadaşlarını hayatına neden olan çelik bariyerlerde geçtiğimiz yıllarda 4 motosikletçinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Bu çelik bariyerler değiştirilsin. En azından tünel giriş ve çıkışları esnek bariyerler konulsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.