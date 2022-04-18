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Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:51 Son Güncelleme: 18.4.2022 11:20

Çelik bariyerlere çarpan genç motosikletçi hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Çelik bariyerlere çarpan genç motosikletçi hayatını kaybetti

Antalya’da hafta sonu gezisinden dönen genç motosikletçi Mehmet Çiftçibaşı (27) çelik bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç motosikletçinin ölümü kenti yasa boğdu.

Arkadaşları ile Kemer turuna çıkan Mehmet Çiftçibaşı ikindi vakti Antalya'ya dönüşe geçti. Kemer 1'inci Tünellere girmeden önce motosikletinin ayaklığı açıldı. Ayağı kapatmak istedi. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarlarındaki çelik bariyerlere vurdu.

ÇELİK BARİYERLERE ÇARPTI

Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Mehmet Çiftçibaşı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosikletçinin ölümü yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

BABASINI 20 ANNESİNİ 10 YIL ÖNCE KAYBETMİŞ

Antalya Adli Kurumu'ndan yapılan otopsinin ardından Mehmet Çiftçibaşı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Mehmet Çiftçibaşı'nın 20 yıl önce babasını 10 yıl önce ise annesi kaybettiği öğrenildi.

Antalyalı motosikletçi gurubu üyeleri arkadaşlarını hayatına neden olan çelik bariyerlerde geçtiğimiz yıllarda 4 motosikletçinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Bu çelik bariyerler değiştirilsin. En azından tünel giriş ve çıkışları esnek bariyerler konulsun" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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Çelik bariyerlere çarpan genç motosikletçi hayatını kaybetti
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