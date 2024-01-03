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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Çelik bilek kızlar

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Çelik bilek kızlar
Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyma Bahar Akdeniz'in öncülüğünde kurulan bilek güreşi takımının 18 sporcusundan 9'u il birincisi oldu. Erkek sporu olarak bilinen bilek güreşinde başarılarıyla kendilerinden söz ettiren kızlar, hafta sonu Karabük'te yapılacak Okullar Arası Bölge Grup Müsabakalarında mücadele edecek. Öğrencilerine verdiği eğitim ve destek ile takımın başarısında en büyük paya sahip olan Şeyma Bahar Akdeniz, "Bilek güreşi genellikle erkeklerin hâkim olduğu bir spor dalı olarak görülür. Ama kızlar da yapabiliyor" dedi. Çelik bilek kızlardan Ayşe Sevim Bayram, "Bilek güreşine meraklıydım. Babamın da desteği ile profesyonel hale getirdim. Kızlar yapmaz denilen bir sporu başarıyla yapmaktan ve derece elde etmekten mutluluk duyuyoruz. Her başarı özgüvenimizi de pekiştiriyor" dedi.

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Çelik bilek kızlar
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