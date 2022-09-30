Çelik Çomak Nasıl Oynanır? Çelik Çomak Oyunu Kaç Kişiyle Oynanır ve Kuralları Neler?

Çelik çomak nasıl oynanır sorusuna kurallar ve taktikler açısından yanıt vermek gerekir. Bu oyunu oynamak için yeterli kişi sayısına dikkat edilmelidir. Çelik çomak kaç kişiyle oynanır sorusu bu bakımdan önem arz eder. Çelik çomak oyunu nasıl oynanır birçok kural içeren bir sorudur. Bu bakımdan oyuncular önce kuralları öğrenmelidir. Çelik çomak oyunu kaç kişiyle oynanır ve kuralları neler sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Çelik Çomak Oyun Kuralları

Çelik çomak oyununda kurallar önemlidir. Bu oyunda eğer kazanan taraf olunmak isteniyor ise kişilerin tüm kuralları bilmesi gerekir. Ancak öncesinde oyun için fiziksel bir ortam hazırlanmalıdır. Açık alanda oynanan bir oyundur. Çelik çomak oyunu için daha sonra iki tane büyük taş bulunması gerekir. Bu taşları yan yana koymak gerekir. Ancak iki taş arasında belli mesafede aralık olması gerekir. Bu iki taş olan alana ocak adı verilir. Daha donda 15 ya da 20 cm adı verilen bir ince çubuk parçası bulunmalıdır. Aynı şekilde bir tane de bir metrelik bir çubuk olmalıdır.

Kısa olan çubuk lingri ya da çelik olarak isimlendirilir. Uzun olan değnek için de çomak ya da lingra adı verilir. Bu oyunu oynamak için ya iki kişi olmak gerekiyor ya da iki farklı grup olmak gerekiyor. Grup halinde oynanır ise her gruptan birer kişi seçilerek oyunlar oynanır. Çelik çomak oyununda çelik olan kısa çubuk taşların üzerine konur ve çomak olan uzun sopa ile bu kısa olanın en uzağa atılması sağlanır.

Eğer karşı takımın oyuncusu çeliği havada yakalarsa oyunu onlar kazanır. Yakalayamazlar ise düşen yârden alınır ve ocağa doğru atarlar. Bu şekilde diğer oyuncu da çomak ile oy çeliğin ocağa düşmesini engeller. Çeliğin düştüğü yer ile ocak arasında değnek boyunda ya da daha az bir mesafe olursa çomağı tutan oyuncu yine oyunu kaybeder.

Çelik Çomak Oyunu Kaç Kişiyle Oynanır ve Kuralları Neler?

Çelik çomak oyunu en az iki kişi ile oynanan bir oyundur. Bu oyunda kişiler kurallara uygun hareket etmek durumundadır. Oyunda iki kişiden fazla sayıda oyuncu var ise iki takım oluşturularak oynanır. Her takım için oyunda kurallar eşittir. Oyunun tüm kuralları oldukça detaylı olarak uygulanmalıdır.