Çelik kapı sonu oldu

Karabük'ün Soğuksu Mahallesi Elmas sokakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Halim Eren Cengiz Yılmaz'in kentsel dönüşüm nedeniyle boşalttığı komşusunun evinde bulunan çelik kapıyı köydeki evine takmak almak için anlaştı. Halim Eren çelik kapıyı akşam saatlerinde sökmeye başladı. Kapıyı sökerken pervazlarından boşalan kapı Halim Eren'in üzerine düştü. Kanlar içinde kalan Eren'i gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisine ve Emniyet birimlerine haber verdiler. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hakan Eren'in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eren'in cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halim Eren'in cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Fatih Mahallesi TOKİ Hicret camiinde öğlen namazına müteakip kılınan namazdan sonra aile mezarlığında toprağa verilecek.