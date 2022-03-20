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Giriş Tarihi: 20.3.2022 10:29 Son Güncelleme: 20.3.2022 11:04

Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerine çelik kasayı dakikalar içerisinde açıp soyan hırsızlar gözaltına alındı. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde 3 Mart 2002 tarihinde bir iş yerinde meydana gelen olayda içeri giren hırsızlar para kasasını açtı. Kasanın içinde bulunan bir miktar para ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde iki kişi oldukları görülen hırsızların iş yerinde bir süre dolaştıkları daha sonra kasaya yönelerek içindekileri çaldıkları görüldü. Şüphelilerin bir ara kendilerini görüntülediklerini fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü de değiştirdikleri belirlendi.

Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı | Video

Polis kısa sürede kimliklerini tespit etti. Şüpheliler 17 Mart 2022 tarihinde Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinde tespit edilen adreslere Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Ali B.(39), Kaddafi Ç.(26), Zülkif B.(43) ve Vedat K.(29)'in sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden de defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çelik kasa açmaya yarayan matkap, murç gibi çeşitli aparatlar ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı
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