Çelik kasa soyguncuları tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan gelerek Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki farklı iş yerine giren ve çelik kasaları açan 7 kişilik hırsızlık çetesi, girdikleri kasalarda umduklarını bulamayınca eli boş döndü. İstanbul'a dönüş yoluna çıkan çete üyeleri, Kocaeli polisi tarafından uzun süren bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

10 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri'nin titiz çalışmalarıyla çözüldü. 30 Aralık 2024'te İzmit'te bir iş yerinden yapılan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek 10 bin araç üzerinde detaylı kontroller yaptı. İncelemeler sonucunda, çete üyelerinin ikiz plaka kullandığı bir araç tespit edildi. Aracın takibe alınmasıyla, şüphelilerin 13 Ocak 2025'in ilk saatlerinde Kocaeli'ne geldiği belirlendi. Körfez ilçesinde iki ayrı iş yerine giren şüpheliler, çelik kasaların boş çıkması üzerine İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Kocaeli polisi, soyguncuların kaçmasını önlemek için Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Başarılı bir operasyonla durdurulan araçta yapılan aramalarda:2 tabanca, 4 telsiz, Levye, burç, demir kesme makası, spiral kesiciler,Maskeler ve diğer hırsızlık ekipmanları ele geçirildi.Soyguncuların telsizle sürekli irtibat halinde oldukları ve araçlarını genellikle otoyol kenarına park ederek bir gözcü bıraktıkları tespit edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda, çetenin başka bir şehirde hırsızlık yaparken bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildiğini ve kısa süreli bir çatışma yaşandığı ve buu olay sırasında bir telsiz ve şarj cihazı da düşürdükleri öğrenildi.Operasyon kapsamında yakalanan 10 yarı suçtan sabıkalı ET(42), 9 ayrı suçtan sabıkalı Z.Y(52), 7 ayrı suçtan sabıkalı E.B,1 suçtan sabıkalı E.T(39), 7 ayrı suçtan sabıkalı E.T, 1 suçtan sabıkalı T.T(24) ve F.S(27) isimli şüpheliler , Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından sevk edildikleri adli merciler tarafından hırsızlık ve suç işlemek için örgüt kurmak iddiaları ile tutuklandı. Maskeli ve telsizli olarak hareket eden tam donanımlı çetenin, başka illerde de benzer soygunlar gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kocaeli polisi, soruşturmayı derinleştirerek çete üyelerinin bağlantılarını ve diğer faaliyetlerini araştırmaya devam ediyor.