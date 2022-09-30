Haberler Yaşam Haberleri Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 18:24

Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, çelik kasadan toplam 500 bin TL değerinde hırsızlık yapan K.D. isimli kadın, polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

DHA
Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çelik kasa hırsızlığı yapan K.D. isimli kadının Kayseri'de saklandığını belirledi. Şüpheli kadın, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, çelik kasa, 166 bin 30 TL, bin 199 Dolar, 2 bin 365 Euro, 20 Sterlin, 15 adet kolye, 9 adet yüzük, 4 adet küpe, 3 adet kolye ucu, 2 adet otomobil anahtarı ve 1 adet tablet ele geçirildi. Toplam 500 bin TL değerinde olan eşyalara el konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA