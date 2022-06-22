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Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:25

Çelik kasayı çalarken kayda aldılar... Mahalle sakinleri yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çelik kasayı çalarken kayda aldılar... Mahalle sakinleri yakalattı

İstanbul’da girdikleri bir adresten çelik kasa çalan dört kişiyi, mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı ve polislere yakalattı.

İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı Kayış Dağı Mahallesi'nde bir ikamet adresine giren dört kişilik bir hırsızlık çetesinin üyeleri çelik kasayı çalarak kaçtı. Mahalle sakinleri, hırsızları çaldıkları çelik kasayı araçlarına yüklemeye çalışırken cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. İstanbul Polisi o görüntüleri inceledi. Dört çete üyesinin olayda kullandıkları aracın plakası tespit edildi. Aracı teslim etmek için Üsküdar İlçesi'ne bağlı Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Rent A Car firmasına gelen üç suç ortağı yakalanarak gözaltına alındı. Üç çete üyesi de "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilirken, bir çete üyesinin ise arandığı ifade edildi.

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Çelik kasayı çalarken kayda aldılar... Mahalle sakinleri yakalattı
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