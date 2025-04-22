Çelik yeleği çıkarınca öldürülmüş

Türkiye'den Alman vatandaşlarını arayıp "Adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var" diyerek 46 kişiyi 122 milyon lira dolandıran uluslararası suç örgütü 'Hells Angel's' (Cehennem Melekleri) ile bağlantılı 10 şüpheli, geçen hafta İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan ve dolandırıcılık şebekesinin liderlerinden olan Ali Erdi A.'nın, Avrupa'daki çeteler arasındaki savaşta da tetikçilik yaptığı ortaya çıktı. Hells Angel's çetesinin liderlerinden Kadir P., 11 yıl önce rakip çete Bandidos grubu üyesi Tahir Özbek (26) hakkında infaz kararı verdiği, bunun için de adamı Ali Erdi A.'yı görevlendirdiği öğrenildi. Bir barda çelik yeleğini çıkarıp silahını da çekmeceye koyan Özbek, Ali Erdi A.'nın da aralarında bulunduğu 10 saldırganın silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.