Çelik yelekli uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi İlçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları belirlenen K.U, H.K, E.Y, ve F.S'nin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 600 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 1 pala, 1 adet kama, 1 çelik yelek, 26 av tüfeği fişeği, 50 tabanca fişeği, çok miktarda hırsızlık malzeme ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken suç unsuru malzemelere ise el konuldu.