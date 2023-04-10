Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak

İstanbul'da kızı Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun 9 yıl önce cezaevinde intihar etmediğini ve yaşadığını iddia eden baba Süreyya Karabulut, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na mezarın açılması için başvuru yapmıştı. Adli Tıp raporunda ölen kişi ile Garipoğlu'nun anne babasının DNA örneklerinin yüzde 99.99 uyumlu olduğu belirtilince kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verildi. Baba Karabulut'un talebini bir üst mahkeme de reddetti. Karabulut ailesi bu kez avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Epözdemir yaptığı açıklamada "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'na, kanun yararına bozma başvurusu yaptık, 2 ay içinde kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi. SABAH