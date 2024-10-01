Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildikten sonra polis 7 - 24 nöbete başladı.

İstanbul'da işlenen cinayet sonrasında Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kaldığı cezaevinde intihar ettiğinin açıklanmasından sonra ailenin ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddiaları üzerine kabrin tekrar açılması kararı alındı. Kararın alınmasından sonra Perşembe günü açılması planlanan Garipoğlu'nun mezarı başında polis 7 - 24 nöbet tutmaya başladı. İstanbul'da 2009 yılında Lise öğrencisi 17 yaşındaki Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından canice katledildi. Cinayet sonrası cezaevinde intihar ederek hayatına son verdiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediği tartışma konusu oldu.

MEZARDAKİ CEM GARİPOĞLU DEĞİL Mİ?

Ancak akıllardaki şüphe hiç bitmedi. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.

MEZARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇILACAK!

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verdi. Kemik örnekleri ile ailesinin Dna'sı karşılaştırılacak. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

MEZARINDA HAREKETLİLİK: POLİS 7/24 NÖBETTE!

Öte yandan, polis ekiplerinin açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenliği sağlamak amacıyla 7-24 nöbet tuttuğu görüldü.