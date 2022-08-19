Cem Muhammet okullu oluyor

Bursa'da, teyzesinin çöp evinde 17 kiloya düşmüş halde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınan Cem Muhammet A. (9), okullu oluyor. Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, "Milli Eğitim olarak konuyu takip ediyoruz. İlkokul kaydı yaptırılıp eğitime başlayacak. Devletimiz gereken neyse yapacaktır" dedi. Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Cem Muhammet A.'ya pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiğini, yeme içmesinin ve her şeyinin normal olduğunu söyledi.