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Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:50

Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember Güven Bana filmi bu akşam TV’de!

2017 yılında vizyona giren Çember: Güven Bana filmi, bu gece Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu filmin başrollerinde Barış Bağcı, Pelin Akil ve Anıl Altan gibi oyuncular yer alıyor. Polisiye türündeki film, oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Çember Güven Bana filmi ile ilgili merak edilenler…

Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember Güven Bana filmi bu akşam TV’de!

Çember serisinin sevilen bölümlerinden Güven Bana filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Polisiye türünün iyi örneklerinden biri olan Çember Güven Bana filmi, gizemli bir cinayetin aydınlanma sürecini ekranlara taşıyor. Başrollerinde Barış Bağcı, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yer aldığı katil kim temalı film, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var,, nerede çekildi? İşte, Çember: Güven Bana konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...

ÇEMBER: GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU

Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya'ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin'in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

ÇEMBER: GÜVEN BANA OYUNCU KADROSU

  • Barış Bağcı - Barış
  • Pelin Akil - Ayşe
  • Sermet Yeşil - Şinasi Bülbül
  • Serhat Kılıç - Adem
  • Olgun Toker - Cumali Apaydın
  • Anıl Altan - Volkan
  • Aylin Şallı - Adli Tıp Memuru

ÇEMBER: GÜVEN BANA NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İstanbul'da çekildi.

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Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember Güven Bana filmi bu akşam TV’de!
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