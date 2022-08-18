Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember Güven Bana filmi bu akşam TV’de!

Çember serisinin sevilen bölümlerinden Güven Bana filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Polisiye türünün iyi örneklerinden biri olan Çember Güven Bana filmi, gizemli bir cinayetin aydınlanma sürecini ekranlara taşıyor. Başrollerinde Barış Bağcı, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yer aldığı katil kim temalı film, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak edilip araştırılıyor. Peki, Çember Güven Bana filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var,, nerede çekildi? İşte, Çember: Güven Bana konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...
Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya'ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin'in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?